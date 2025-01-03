Мобілізація в Україні: кого не призвуть 2025 року

Примусовому призову не підлягають громадяни віком до 25 та після 60 років. Втім, є низка категорій людей, які не будуть мобілізовані.

Кого з чоловіків не мобілізують 2025 року і про що в ТЦК нагадали військовозобов'язаним – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

В Україні деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, існують певні категорії населення, які не можуть її отримати. Також за певних обставин можна втратити навіть вже наявну відстрочку.

Отже, отримати відстрочку від мобілізації в січні не зможуть:

студенти, які навчаються на заочному чи вечірньому відділенні або отримують другу чи третю вищу освіту

батьки, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей та заборгованість з виплати аліментів

особи, в яких дружина має третю групу інвалідності (за винятком кількох випадків, коли відстрочку можуть надати)

ті, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі

самотні батьки, якщо мати їхньої дитини (або дітей) не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти та не перебуває в ув'язненні (тобто, теоретично може піклуватися про дитину/дітей)

особи, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до військової служби, працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцями

Але за деяких обставин можна також втратити наявну відстрочку. Зокрема, це може відбутися, якщо для її отримання людина навмисно подала неправдиву інформацію. Відстрочку можуть анулювати й через те, що військовозобов'язаний не виконує взятих на себе зобов'язань щодо догляду.

Хто не підлягає мобілізації

Та все ж в Україні деякі громадяни 18-60 років не підлягають мобілізації з різних причин. Частина українців не може бути призвана до лав ЗСУ примусово. Втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально. Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зазначається, що під час загальної мобілізації призову не підлягають ті українці, які мають право на відстрочку, а також чоловіки, які мають бронювання.

Крім того, не підлягатимуть мобілізації громадяни, віком від 18 до 60 років, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами проходження військово-лікарської комісії. Також не можуть призивати людей, які виключені із військового обліку.

Згідно із законопроєктом про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, мобілізації підлягають військовозобов'язані українці віком від 25 до 60 років.

Примусово мобілізувати також можуть і від 18 років, але лише у разі, якщо такі особи закінчили військову кафедру при вищому учбовому закладі або проходили строкову службу.

Також у ТЦК нагадали, що військовозобов’язані мають носити із собою військово-облікові документи під час воєнного стану. А до таких документів належать: посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних, а також військовий квиток – для резервістів.

Як відомо, воєнний стан в Україні наразі подовжений до 7 лютого 2025 року.

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