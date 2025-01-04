Вчені розкрили місцерозташування вулкана, який змінив клімат майже два століття тому

У 1831 році потужне вулканічне виверження охолодило клімат Землі, знизивши середньорічну температуру в Північній півкулі на 1 градус Цельсія.

Про це повідомило видання CNN.

Дослідження льодових кернів з Гренландії виявило, що в 1831 році випадання сірки, що є ознакою вулканічної активності, було значно більшим у північній півкулі. Цей факт свідчить про велике виверження вулкана середньої широти, що відбулося на Землі. Вчені, аналізуючи вулканічний попіл та осколки вулканічного скла, з'ясували, що найбільше геохімічних збігів з даними спостерігалося в Японії та на Курильських островах (спірна територія між Росією та Японією), зокрема, з кальдерою Заварицького.

"Заварицький розташований на надзвичайно віддаленому острові між Японією та Росією. Там ніхто не живе, а історичні записи обмежуються кількома щоденниками кораблів, які проходили повз ці острови кожні кілька років", - зазначив провідний автор дослідження доктор Вільям Хатчісон.

Це відкриття додає нові подробиці до періоду Малого льодовикового періоду, коли вулканічні виверження впливали на клімат Землі, спричиняючи похолодання і катастрофи. Вчені припускають, що вулканічне охолодження могло бути одним із факторів голоду, який охопив Індію, Японію та Європу в той час. Як зазначають вчені, це підтверджує важливість моніторингу вулканічної активності та її впливу на глобальні умови.

Нагадаємо, археологи виявили найстаріший приклад "перегонів озброєнь" хижака і жертви.

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