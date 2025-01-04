Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вчені розкрили місцерозташування вулкана, який змінив клімат майже два століття тому

Вчені розкрили місцерозташування вулкана, який змінив клімат майже два століття тому

Виверження вулкана / Фото: Associated Press

Місце розташування вулкана залишалося невідомим понад 190 років. 

У 1831 році потужне вулканічне виверження охолодило клімат Землі, знизивши середньорічну температуру в Північній півкулі на 1 градус Цельсія.

Про це повідомило видання CNN.

Дослідження льодових кернів з Гренландії виявило, що в 1831 році випадання сірки, що є ознакою вулканічної активності, було значно більшим у північній півкулі. Цей факт свідчить про велике виверження вулкана середньої широти, що відбулося на Землі. Вчені, аналізуючи вулканічний попіл та осколки вулканічного скла, з'ясували, що найбільше геохімічних збігів з даними спостерігалося в Японії та на Курильських островах (спірна територія між Росією та Японією), зокрема, з кальдерою Заварицького.

"Заварицький розташований на надзвичайно віддаленому острові між Японією та Росією. Там ніхто не живе, а історичні записи обмежуються кількома щоденниками кораблів, які проходили повз ці острови кожні кілька років", - зазначив провідний автор дослідження доктор Вільям Хатчісон.

Це відкриття додає нові подробиці до періоду Малого льодовикового періоду, коли вулканічні виверження впливали на клімат Землі, спричиняючи похолодання і катастрофи. Вчені припускають, що вулканічне охолодження могло бути одним із факторів голоду, який охопив Індію, Японію та Європу в той час. Як зазначають вчені, це підтверджує важливість моніторингу вулканічної активності та її впливу на глобальні умови.

Нагадаємо, археологи виявили найстаріший приклад "перегонів озброєнь" хижака і жертви.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація