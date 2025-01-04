Вчені б'ють на сполох: на Кенію з космосу впало загадкове металеве кільце

На півдні Кенії, в селі Мукуку, впало велике металеве кільце, яке, ймовірно, є космічним сміттям. Інцидент стався 30 грудня, коли місцеві жителі помітили "червоне і гаряче" кільце, яке, ймовірно, є частиною ракети.

Про це повідомило видання The Independent та Live Science.

У космічному агентстві країни підтвердили цей інцидент, а уламки цього предмету було вилучено.

"Агентство хоче пояснити, що об'єкт, металеве кільце діаметром 2,5 метра і вагою близько 500 кг, є фрагментом космічного об'єкта. Попередні оцінки вказують на те, що об'єкт, який впав, є розділовим кільцем від ракети-носія", - йдеться в повідомленні.

Більшість космічних уламків згорає в атмосфері або падає на безлюдні території.

"У космосі багато уламків, і ніхто не може бути на 100 відсотків впевненим, який з них де впаде. Однак більшість уламків згорає в атмосфері, і подібні інциденти трапляються вкрай рідко", - йдеться в матеріалі.

Космічний експерт Джонатан МакДауелл припускає, що кенійське агентство могло зробити "помилку" щодо походження уламків. За його словами, ці уламки не могли бути частинами ракетного прискорювача шаттла.

"Я не переконаний, що це не з літака. Не бачу очевидних доказів нагрівання при вході в атмосферу", - зазначив астрофізик Inside Outer Space.

Низька навколоземна орбіта стає дедалі більш перевантаженою. Вчені повідомляють, що наразі на орбіті Землі знаходиться понад 170 мільйонів фрагментів сміття, що перевищують 1 міліметр у діаметрі. Ці уламки походять від ракет, супутників і старих космічних апаратів. Хоча деякі з них згорають в атмосфері, решта продовжує залишатися на орбіті, ставлячи під загрозу безпеку людей.

Нагадаємо, вчені заявили, що життя на Марсі, ймовірно, заховано глибоко в корі планети.

Читайте також: