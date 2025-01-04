Ученые бьют тревогу: на Кению из космоса упало загадочное металлическое кольцо

Несмотря на редкость подобных инцидентов, они становятся все более частыми.

На юге Кении, в деревне Мукуку, упало большое металлическое кольцо, которое, вероятно, представляет собой космический мусор. Инцидент произошел 30 декабря, когда местные жители заметили "красное и горячее" кольцо, вероятно, являющееся частью ракеты.

Об этом сообщили издания The Independent и Live Science.

В космическом агентстве страны подтвердили этот инцидент, а обломки этого предмета были изъяты.

"Агентство хочет объяснить, что объект, металлическое кольцо диаметром 2,5 метра и весом около 500 кг, является фрагментом космического объекта. Предварительные оценки указывают на то, что упавший объект является разделительным кольцом от ракеты-носителя", - говорится в сообщении.

Большинство космических обломков сгорает в атмосфере или падает на необитаемые территории.

"В космосе много обломков, и никто не может быть на 100 процентов уверенным, какой из них где упадет. Однако большинство обломков сгорает в атмосфере, и подобные инциденты случаются крайне редко", - говорится в материале.

Космический эксперт Джонатан МакДауэлл предполагает, что кенийское агентство могло сделать "ошибку" относительно происхождения обломков. По его словам, эти обломки не могли быть частями ракетного ускорителя шаттла.

"Я не убежден, что это не с самолета. Не вижу очевидных доказательств нагрева при входе в атмосферу", - отметил астрофизик Inside Outer Space.

Низкая околоземная орбита становится все более перегруженной. Ученые сообщают, что сейчас на орбите Земли находится более 170 миллионов фрагментов мусора, превышающих 1 миллиметр в диаметре. Эти обломки происходят от ракет, спутников и старых космических аппаратов. Хотя некоторые из них сгорают в атмосфере, остальные продолжают оставаться на орбите, ставя под угрозу безопасность людей.

Напомним, ученые заявили, что жизнь на Марсе, вероятно, спрятана глубоко в коре планеты.

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