Ученые открыли новый способ создания кислорода в атмосферах планет

Ученые полагают, что химическую реакцию, образующую кислород, можно наблюдать в верхних слоях атмосферы Марса.

Исследователи из Научно-технического университета Китая обнаружили новый метод создания кислорода в атмосферах планет, богатых углекислым газом.

Об этом сообщило издание Space.

"К массовому увеличению количества атмосферного кислорода (O2) на Земле во время Великого окисления примерно 2,4 миллиарда лет назад — когда живущие в океанах цианобактерии начали вырабатывать кислород путем фотосинтеза — примитивная атмосфера нашей планеты состояла из углекислого газа (CO2) и только незначительных количеств кислорода", — говорится в сообщении.

Однако исследование теперь доказывает, что кислород может образовываться из-за химической реакции между ионами гелия и CO2, которые возникают под влиянием солнечного ветра, вступают во взаимодействие с углекислым газом, образуя молекулярный кислород (O2).

"Эту реакцию следует наблюдать в верхней атмосфере Марса, поскольку там существует много ионов He+ (через солнечные ветры — Ред.) и CO2", — отметили в статье.

Ученые обнаружили уникальный метод образования молекулярного кислорода, используя сечение CO2 и He+ в специальной установке в контролируемых условиях. Этот прорыв позволяет понять химическую реакцию, ведущую к созданию кислорода из этих компонентов.

Исследования показывают, что кислород на других планетах может образовываться без участия живых организмов, что ставит под сомнение наличие внеземной жизни там.

Ученые обнаружили огромные запасы чистого источника энергии под поверхностью Земли.

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