Ученые обнаружили уникальную природу атомов

Впервые физики провели классический квантовый эксперимент, доказав, что атомы могут проявлять волновые свойства.

Об этом сообщило издание New Scientist.

"Это открытие может быть использовано для разработки атомных детекторов, которые могут измерять гравитационные волны, не могут быть обнаружены с помощью современных технологий", — говорится в материале.

Ранее это считалось невозможным, потому что атомы с такой высокой энергией разрушили бы структуру кристаллической решетки. Тем не менее, эксперименты показали, что атомы все же могут пройти через графен без его повреждения, создавая характерные дифракционные картины.

Физики выяснили, что благодаря высокой энергии атомы могут проходить через пробелы в структуре графена, не нарушая волновую природу, поскольку энергия обменивается с атомами графена незаметным образом. Это открытие открывает новые возможности для создания атомных интерферометров, которые могут стать значительно чувствительнее современных методов обнаружения гравитационных волн, пронизывающих всю Вселенную.

Напомним, ученые назвали худший год в истории.

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