"Враг завяз": спикер ОСГВ "Хортица" о ситуации в Торецке

В Торецке Донецкой области, продолжаются активные бои. Оккупантам сложно двигаться в городе, и оккупанты там увязли.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемаратона.

По его словам, активные городские бои в Торецке уже идут последние несколько недель, однако враг не может двигаться дальше.

"Фактически сейчас враг там завяз и пытается хоть как-то выйти из этой ситуации, хотя она очень сложна и для наших военных, и для врага", — сказал спикер.

Он добавил, что сложные городские бои идут в плотной застройке, и потому есть потери и сложности с обеих сторон.

Напомним, в Донецкой области войска РФ попытаются обойти город Мирноград и создать тиски полуокружения с севера и северо-востока от Покровска.

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