Вчені виявили унікальну природу атомів

Уперше фізики здійснили класичний квантовий експеримент, довівши, що атоми можуть проявляти хвильові властивості.

Про це повідомило видання New Scientist.

"Це відкриття може бути використано для розробки атомних детекторів, які можуть вимірювати гравітаційні хвилі, які не можуть бути виявлені за допомогою сучасних технологій", - йдеться в матеріалі.

Раніше це вважалося неможливим, що атоми з такою високою енергією зруйнували б структуру кристалічної решітки. Проте, експерименти показали, що атоми все ж можуть пройти через графен без його пошкодження, створюючи характерні дифракційні картини.

Фізики з’ясували, що завдяки високій енергії атоми можуть проходити через прогалини в структурі графена, не порушуючи хвильову природу, оскільки енергія обмінюється з атомами графена непомітним чином. Це відкриття відкриває нові можливості для створення атомних інтерферометрів, що можуть стати значно чутливішими за сучасні методи виявлення гравітаційних хвиль, що пронизують весь Всесвіт.

Нагадаємо, вчені назвали найгірший рік в історії.

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