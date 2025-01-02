Курс валют на 3 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 января. Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 6 копеек и составляет 42,03 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,03 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,60 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,23 (-9 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют.

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