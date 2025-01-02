Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 3 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курс валют на 3 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 января. Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 6 копеек и составляет 42,03 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,03 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,60 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,23 (-9 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация