Азартные игры в ВСУ: почему "Азову" не приходится сталкиваться с проблемой

В конце марта 2024 года впервые проблема игровой зависимости среди украинских военных стала публичной. Однако проблему можно предотвратить в подразделениях.

Об этом в интервью Армии TV сообщил офицер службы психологического сопровождения 12 бригады особого назначения НГУ "Азов" Александр "Форбс" Гусаров.

"Я физически один раз встречался с лудоманом. Это был переводчик из другой бригады, и то там не критично было. Мы там пообщались, у него была определенная зависимость", – говорит офицер.

По его мнению, причина в том, что в "Азов" с самого начала идут мотивированные люди, которые понимают, куда они попали. Однако он добавляет, что часто приходится проводить работу со смежными подразделениями, которые держат фронт вместе с "Азовом".

Офицер рассказывает, что кроме психологической стойкости, людям нужно доносить правильную мотивацию, в том числе идеологическую.

"Это чтобы люди поняли, что они здесь не за копеечку стоят, а откуда эта война, почему она произошла, какие будут последствия", — добавил военный.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский запретил доступ военным к азартным играм.

В свою очередь Министерство здравоохранения должно обеспечить в трехмесячный срок принятия клинического протокола (стандарта) лечения лудомании (игровой выраженной зависимости) и профилактики этого расстройства поведения.

Министерство социальной политики должно разработать механизм осуществления социально психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью.

Справка:

Лудоманами называют людей, имеющих патологическое пристрастие к азартным играм. Среди групп риска, в частности, люди, имеющие психологические проблемы, депрессию, тревожное расстройство.

Читайте также: