Азартні ігри в ЗСУ: чому "Азову" не доводиться стикатися з проблемою

Наприкінці березня 2024 року вперше проблема ігрової залежності серед українських військових стала публічною. Однак проблемі можна запобігти у підрозділах.

Про це в інтерв'ю Армії TV повідомив офіцер служби психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення НГУ "Азов" Олександр "Форбс" Гусаров.

"Я фізично один раз зустрічався з лудоманом. Це був переводник з іншої бригади, і то там не критично було. Ми там поспілкувалися, у нього була певна залежність", - говорить офіцер.

На його думку, причина в тому, що до "Азову" від самого початку йдуть вмотивовані люди, які розуміють, куди вони потрапили. Однак він додає, що часто доводить проводити роботу із суміжними підрозділами, які тримають фронт разом із "Азовом".

Офіцер розповідає, що крім психологічної стійкості, людям треба доносити правильну мотивацію, зокрема ідеологічну.

"Це щоб люди зрозуміли, що вони тут не за копієчку стоять, а звідки ця війна, чому вона трапилася, які будуть наслідки", - додав військовий.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заборонив доступ військовим до азартних ігор.

Своєю чергою, Міністерство охорони здоров'я має забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу (стандарту) лікування лудоманії (ігрової вираженої залежності) і профілактики цього розладу поведінки.

Міністерство соціальної політики має розробити механізм здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю.

Довідка:

Лудоманами називають людей, які мають патологічну пристрасть до азартних ігор. Серед груп ризику, зокрема люди, які мають психологічні проблеми, депресію, тривожний розлад.

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