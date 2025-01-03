Мороз, сильний вітер і мокрий сніг: до України йде похолодання

Найбільш прохолодно буде в Карпатах.

В Україні стане холодніше вже у ці вихідні - 4-5 січня. На кілька градусів відбудеться зниження температури повітря. Місцями сніжитиме.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

З його слів, зміну погодних умов спричинить надходженням прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи, а також розвиток молодого антициклону над Румунією. Зокрема, саме це принесе сніг і мокрий сніг. Втім, інтенсивність опадів буде переважно невеликою. Найхолодніше буде в Карпатах. Вночі проти 4 січня буде -10°, а вночі проти неділі -13°.

Погода в суботу, 4 січня

На заході будуть невеликі опади, але місцями можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень можливий сильний вітер - до 15- 20 м/с. Температура повітря вночі - 2-7° морозу, а вдень - до 5° морозу.

На півночі протягом доби місцями буде невеликий сніг, а в центрі - дощ із переходом у мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. У регіонах також буде вітряно - 7 – 12 м. Температура повітря вночі - від -4° до +1°, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 3° тепла.

У південних регіонах вночі - невеликий дощ, але вдень - без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -3° та +2°, а в денну пору - 1-6° тнепла.

У східній частині країни вночі - помірний дощ із мокрим снігом. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 2° морозу та 3° тепла.

Погода в неділю, 5 січня

У західних та північних областях - без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. °Температура повітря вночі очікується в межах 4-9° морозу, а вдень - від 0° до -6°.

У центральній, південній та східній частинах країни опадів не прогнозують. В центрі і на сході температура повітря вночі очікується 3-8°, а вдень - до 6° морозу.

У південних областях та Криму опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С.

У східній частині країни опадів не прогнозується. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -2-7°, а вдень -1-6°.

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