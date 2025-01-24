В Киеве жестоко избили девочку: в Сеть слили шокирующее видео

Очередное жестокое избиение школьницы! Полиция Киевщины еще не до конца разобралась с пыткой 12-летней девочки в Белой Церкви, тут в самой столице произошел новый инцидент! В Оболонском районе Киева две девушки били другую по лицу и снимали это все на камеру. Соответствующее видео уже распространилось по Сети и за дело взялась полиция. Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Избиение девочки в Киеве!

Это уже просто не укладывается в уме! Похоже, подростки придумали себе новый "тренд" — бить по лицу тех, кто якобы чем-то провинился. Очередное видео жестокого избиения выложили в Интернете 23 января. На нем видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу.

Судя по происходящему, можно предположить, что школьницу таким образом за что-то "наказывают". Одна из присутствующих говорит: "Может мне куртку снять, чтобы размах был больше?"

После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили: "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше".

Мы не можем показать вам видео, которое снимали сами подростки, в оригинале, но отрывок того, что произошло, вы должны увидеть.

Очередное избиение школьницы: в Киеве подростки надавали пощечин девочке

Что говорят в полиции?

В тот же день в полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили вечером 23 января во время мониторинга социальных сетей.

“В частности, в одном из телеграмм-каналов было опубликовано видео, как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу. Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии”, – говорят в полиции Киева.

А уже через несколько часов стало известно, что сотрудники полиции установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки на спортивной площадке. Правоохранители сообщили, что потерпевшей была 13-летняя школьница. По предварительной информации, девушки позвали ее на прогулку, а затем между ними возник конфликт, причины которого не сообщают. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.

"В настоящее время правоохранители установили потерпевшую. Также установлены еще две участницы конфликта — 15-летняя местная жительница, которая наносила удары, и 14-летнюю ученицу местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон. По указанному факту следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются мероприятия по установлению третьей участницы преступления", – сообщили в полиции.

Избиение школьницы в Белой Церкви

В последнее время в Украине участились насилия между подростками. И большинство этих случаев были сняты на телефон самими школьниками. Да, уже 5 день подряд не утихает огласка вокруг избиения девочки в Белой Церкви. В течение этой недели в этой истории каждый день появлялись обновления. С последнего — 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, подозреваемого в избиении девочки. Он будет находиться под стражей до 20 марта без права внесения залога. Мать подозреваемого в пытках девочки в Белой Церкви заявила, что они будут подавать апелляцию, потому что, мол, "наказание должен понести не только он один".

Между тем, 16-летний подросток заявил, что сожалеет о совершенном, но в дальнейшем комментировать инцидент отказался.

С чего все началось?

Напомним, что началось все с видео, на котором запечатлены издевательства старшеклассников над девочкой. Эти кадры попали в Сеть. Подростки били девочку ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. В частности, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а издевательство снимали на видео. Удары по телу девушки наносили как ребята, так и девушки. На видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения "день святого избиения" один из присутствующих начал читать "Отче наш". В этот момент девочке снова распылили в лицо неизвестное вещество и нанесли удар по голове.

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

Реакция Сети

В общей сложности на эту ситуацию обратили внимание тысячи украинцев, среди них было много блоггеров. Они призывали установить и наказать виновных. Украинцы же в Сети тоже активно реагируют на призывы и требуют справедливого наказания.

В частности, эмоционально отреагировал на вопиющий инцидент с девочкой и украинский певец Тарас Тополя. На своей странице в Facebook он отметил, что группа "Антитела" будет следить за развитием событий вокруг этой истории.

Что говорят в полиции?

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан сообщил, что в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви участвовали 10 подростков. Имена участников уже установлены. Первоначально нападающим инкриминировали легкие телесные повреждения. Но после резонанса подозрение было пересмотрено. В настоящее время всех подозревают в пытках, а 16-летнего парня, который ударил ее по голове и распилил в лицо газовый баллончик – еще и в требовании средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Разговор с тетей потерпевшей

Пока правоохранители выполняли свою работу, стали известны ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области группы подростков. Они проливают свет на то, почему подросток Ярослава стал объектом издевательств со стороны своих сверстников. ТСН.ua разыскал и пообщался с крестной Ярославы – Наталией Яковлевой.

"До полномасштабного вторжения Ярослава с семьей жила в Иванкове Киевской области. Недалеко от их дома россияне тогда разместили ракетные установки, нацеленные на Киев. Ребенок многое пережил тогда", – рассказывает Наталья.

Женщина говорит, что их семье удалось скрыться оттуда. Ребенок начал адаптироваться к мирной жизни в Белой Церкви – занимался спортом, ходил в бассейн, пытался найти друзей. Девочка очень любит своего отца. Когда он приезжает домой, для нее это настоящий праздник. По данным открытых источников, он является военнослужащим. Ярослава очень любит животных – у нее есть два кота, собачка. Она очень добра, хотя и была очень испугана пережитым.

Как Ярослава оказалась в парке?

Как Ярослава оказалась в парке? На этот вопрос Наталья ответила, что ее в это место под предлогом прогулки пригласил мальчик, с которым она дружила, но который в свою очередь дружил с будущими обидчиками.

Какое наказание требует семья девочки?

Наталья Яковлева уточнила, что мать Ярославы требует справедливого наказания для всех фигурантов, а не такого, чтобы большинство из них было со статусом свидетелей по делу. Наталья говорит, что работает реабилитологией, поэтому замечает, что крестнице теперь важно сделать МРТ для того, чтобы исследовать ее состояние здоровья.

Полиция прокомментировала скандальную версию с наркотиками

В свою очередь в полиции Киевщины, отвечая на вопросы журналиста ТСН, прокомментировали информацию о наличии версии с наркотиками.

"В настоящее время во время досудебного следствия устанавливаются все мотивы совершения уголовного правонарушения. Действительно, проверяются указанные факты, но по состоянию на данный момент у органов следствия отсутствует информация о конкретном побуждении к употреблению потерпевшей наркотических средств", — сообщил на пресс-конференции начальник следственного управления ГУНП в Киевской области. Виктор Луговой. Он добавил: "Конечно, если такие факты подтвердятся, то будет немедленное безоговорочное безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства".

Кто родители фигурантов?

После того как инцидент получил огласку, в Сети начались дискуссии — а есть ли среди фигурантов преступления родственники влиятельных лиц?

На этот вопрос на брифинге ответил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой. По его словам, фигуранты дела по избиению девочки в Белой Церкви раньше не испытывали проблем с полицией и не состояли на учете. Информация о том, что их родители работают в правоохранительных органах или государственных должностях, не подтвердилась.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ ЖЕСТКО ПОБИЛИ ДЕВОЧКУ: в Сеть слили видео!

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