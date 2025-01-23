Страшное ДТП на Хмельнитчине: погибла мать с 8-летней дочерью

На трассе не разминулись два автомобиля.

Возле села Мицевцы Каменец-Подольского района произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По данным следствия, столкнулись автомобили Fiat Linea, которым управляла 32-летняя жительница города Черновцы, и Mercedes Benz Vito под управлением 43-летнего мужчины.

"Водитель Fiat и ее 8-летняя дочь погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Mercedes и его 25-летняя пассажирка травмировались, медики доставили их в больницу", — отмечают правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

Напомним, во Львовской области квадроцикл упал в реку, погиб ребенок.

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