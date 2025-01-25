В Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів: подробиці

В Україні у 2025 році планувалося відновлення роботи кількох аеропортів, хоча конкретні аеропорти не були уточнені. За словами представників влади, технічні та інші можливості дозволяють реалізувати цей план, але деталі поки що залишаються на стадії уточнення.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий виданню Твоє Місто.

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", – підкреслив політик.

Андрій Садовий зазначив, що присутність країни на авіаційній карті є важливим для її міжнародної безпеки. Він навів приклад Ізраїлю, де під час війни аеропорт Тель-Авіва залишався єдиним зв'язком міста зі світом.

"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", - сказав він.

Аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки. Розроблено план евакуації пасажирів та проводяться тренування. Торік у листопаді іноземні медіа, зокрема Reuters, повідомляли, що Київ веде переговори з європейськими авіавладами та авіакомпаніями щодо відновлення авіаперевезень у 2025 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіаційний експерт пояснив, які ризики чекають на пілотів і пасажирів, якщо небо над Україною відкриють під час війни.

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