Чи можливо зараз відкрити авіапростір України – Шмигаль відповів

За словами прем'єра, зараз безпекова ситуація не дозволяє відновити авіаперельоти в Україні.

Зважаючи на безпекову ситуацію наразі неможливо навіть частково відкрити авіапростір над Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародного транспортного форуму, повідомляє "Укрінформ".

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації", – сказав прем'єр.

Тому Шмигаль наголосив на важливості розвитку альтернативних маршрутів доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт.

Він наголосив, що внаслідок російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Удари по портах

Крім того, Шмигаль нагадав, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей. Попри це, український морський коридор продовжує працювати.

"Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція", – сказав прем'єр-міністр.

Раніше у Reuters писали, що Україна може відкрити львівський аеропорт вже 2025 року.

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