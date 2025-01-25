Ринок чи базар: чим відрізняються ці слова

Слова часто функціонують як рівноцінні.
Українці використовують слова "базар" і "ринок", як синоніми. Вони означають місця роздрібного продажу харчів та інших товарів.
Мовознавиця Ольга Багній пояснила, чи є різниця між цими словами. У деяких випадках "базар" буде недоречним.
Якщо йдеться про місце торгівлі харчовими продуктами чи товарами широкого вжитку, то можна казати і ринок, і базар. У цьому значенні це слова-синоніми.
Базар — організована торгівля спеціальними товарами в певні сезони або періоди найбільшого попиту на них. На приклад, книжковий базар, шкільний базар, новорічний базар.
Ринок — це саме, що базар. Сфера товарного обміну, пропозиція і платоспроможний попит на товари світового господарства, країни тощо: ринок збуту, світовий ринок, товарний ринок.
Ринок у глобальному масштабі – це сфера товарного обміну, пропозиція і платоспроможний попит на товари у масштабі світового господарства, країни або окремих її районів.
Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.
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