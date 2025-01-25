Рынок или базар: чем отличаются эти слова

Украинцы используют слова "базар" и "рынок" как синонимы. Они означают места розничной продажи продовольствия и других товаров.

Языковед Ольга Багний объяснила, есть ли разница между этими словами. В некоторых случаях "базар" будет неуместен.

Если речь идет о месте торговли пищевыми продуктами или товарами широкого потребления, то можно говорить и о рынке, и о базаре. В этом смысле это слова-синонимы.

Базар – организованная торговля специальными товарами в определенные сезоны или периоды наибольшего спроса на них. К примеру, книжный базар, школьный базар, новогодний базар.

Рынок — это именно базар. Сфера товарного обмена, предложение и платежеспособный спрос на продукты мирового хозяйства, страны. Рынок сбыта, мировой рынок, товарный рынок.

Рынок в глобальном масштабе – это сфера товарного обмена, предложение и платежеспособный спрос на товары в масштабе мирового хозяйства, страны или отдельных ее районов.

Ранее мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

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