В Умани девушка вела стрим в соцсети с российским флагом: как ее наказали

В Умани задержана девушка, которая во время эфира в соцсети рисовала флаг РФ на лице и высказывалась против Украины.

Об инциденте сообщили в полиции Черкасской области.

"Правоохранители установили личность девушки. Ею оказалась 24-летняя уманчанка. Ее пригласили в подразделение полиции для установления обстоятельств. Она объяснила, что флаг РФ она рисовала для того, чтобы привлечь внимание российских пользователей", — говорится в сообщении ведомства.

Сведения о происшествии зарегистрированы в едином учете. Девушку полицейские передали работникам СБУ для полной проверки.

Напомним, в Каменском девушка сожгла флаг Украины под смех друзей.

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