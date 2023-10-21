В Одессе пьяный 18-летний парень разорвал флаг Украины: фото

Жителю Днепропетровщины за поругание Государственного флага грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

В центре Одессы пьяный парень, приехавший с Днепропетровщины, разорвал Государственный флаг Украины.

Об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции.

Установлено, что 18-летний житель Днепропетровщины в течение дня гулял по городу, сопровождая досуг употреблением алкоголя. Уже поздно вечером, под действием водки, он схватил Государственный флаг Украины, установленный на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал.

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Прохожие сообщили о противоправных действиях неизвестного полицейским, которые оперативно разоблачили злоумышленника недалеко от места происшествия и изъяли с фасада дома вещественное доказательство.

Парень каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Однако действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

"По наличию достаточных доказательств, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины. Согласно действующему законодательству подозреваемому грозит штраф от 1 тысячи до 4 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет", — рассказала старший следователь отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Анжела Пантелейчук.

Государственный флаг в Одессе / Фото: Полиция Одесской области

В Одессе парень разорвал флаг Украины

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Каменском девушка сожгла флаг Украины под смех друзей.

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