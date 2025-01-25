Почему аэропорты не откроются в ближайшее время: объяснение эксперта

Пока небо в Украине должно оставаться закрытым.

Начало работы аэропортов, которое было анонсировано мэром Львова, абсолютно невозможно из-за ситуации в стране.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

“Политическое решение в вопросе безопасности невозможно. Политики не могут сказать, что это будет безопасно. Как мэр Львова может обеспечить безопасность от баллистики без систем Patriot?” – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с Международной организацией гражданской авиации нельзя "договориться".

"При всем моем уважении к мэру Львова — Садовому. Я скажу, что с ИСАО ( Международная организация гражданской авиации – ред.) договариваться нельзя. Там коррупция невозможна. Потому что там есть процедуры, которые абсолютно четко выписаны, они измеряются и кто угодно может проверить", – объяснил Кривопал.

Эксперт также подчеркнул, что вопрос безопасности является ключевым, и без надлежащих систем защиты от ракетных атак возобновление полетов невозможно.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов, поскольку "для этого есть технические и другие возможности", однако не уточнил, о каких именно аэропортах идет речь.

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