Маск выступил на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

Илон Маск, американский миллиардер и одна из ключевых фигур в окружении президента США Дональда Трампа, выступил онлайн на презентации предвыборной кампании ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Галле-ан-дер-Заале.

Об этом пишет Die Welt.

Федеральные выборы в Германии назначены на 23 февраля, и сегодня началась интенсивная фаза предвыборной кампании, отмечает издание.

В своем выступлении Илон Маск выразил поддержку АдГ.

"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", — сказал Маск.

Он также заявил, что немецкая культура насчитывает "тысячи лет", а римский полководец Юлий Цезарь был "впечатлен" боевым духом германских племен.

"Нынешнее правительство явно не заботится о здоровье и благополучии немецкого народа. А вместо этого агрессивно подавляет свободу слова. Поэтому АдГ должна бороться, бороться, и еще раз бороться, особенно за большее самоопределение Германии и других стран Европы, а не потакать Брюсселю. Боритесь за великое будущее Германии", – сказал Маск под аплодисменты присутствующих, добавив, что АдГ – это лучшая надежда для Германии.

По оценкам представителей АдГ на встрече в Галле собралось около 4500 сторонников партии.

В ответ кандидат на пост федерального канцлера от АдГ Алиса Вайдель выразила благодарность и наилучшие пожелания правительству США при Дональде Трампе, закончив свою речь несколько измененным лозунгом Трампа: "Сделаем Германию снова великой".

Напомним, Илона Маска выгнали из Белого дома. Для миллиардера, который возглавляет Департамент по вопросам эффективности правительства, не нашли офиса в одном здании с Трампом.

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