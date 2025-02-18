За атакой могут стоять исламистские группировки, связанные с новыми властями страны.

Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. За атакой могут стоять исламистские группировки, связанные с новыми властями страны.

В ночь на вторник на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим", расположенной на западе Сирии, российская ПВО пыталась отразить атаку дронов. Об этом сообщил OSINT-исследователь SyrianOSINT, а также российские и сирийские паблики.

Аналитики отмечают, что организаторы атаки остаются неизвестными. В то же время российский военный блоггер Олег Блохин заявляет, что за нападением стоит исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая в России признана террористической. Его лидер Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммад аль-Джулани) стал временным президентом Сирии после свержения Башара Асада.

?​​ Air defense systems являются энергичными и являются ориентирующимися на drones (неизвестный origin as of yet). pic.twitter.com/bevlEXbvxy — SyrianOSINT (@SyrianOsint) February 18, 2025

Это первая атака на российские военные объекты в Сирии за последние несколько месяцев.

Напомним, Россия эвакуирует свои корабли из Сирии.

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