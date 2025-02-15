Россия эвакуирует свои корабли из Сирии: в чем причина

Такое решение связано с потерей влияния на сирийскую власть.

Великобритания зафиксировала прохождение через Ла-Манш шести российских военных и торговых судов, перевозивших боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters.

Королевский военно-морской флот и Королевские ВВС следили за перемещением российских кораблей, вышедших из Сирии. В британском оборонном ведомстве подчеркнули, что Россия эвакуирует военные ресурсы после потери влияния на сирийские власти.

"Эти корабли вышли из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и заполнены боеприпасами. Это свидетельствует о том, что Россия ослаблена, но все еще остается угрозой", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

В британском оборонном ведомстве добавили, что война в Украине повлияла на способность Москвы удерживать Башара Асада у власти.

Напомним, новое руководство Сирии распустило армию и разные повстанческие группировки и работает над их интеграцией в новые вооруженные силы страны.

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