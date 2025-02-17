Три знаки, яким цими днями можна ризикувати

20-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, сприятливий для починань будь-якої складності, включаючи ті, які в інший час можна було визнати надто ризикованими, а тому небажаними. Втім, зовсім уже нерозважливих дій необхідно уникати й сьогодні – ризик має бути розрахований та виправданий.

Цими днями, 17 та 18 лютого, діяти, ризикувати дозволено всім знакам зодіаку, але для трьох з них рішучі дії з нальотом авантюризму стануть запорукою справжнього успіху.

Близнята

Близнята можуть дозволити собі ризик професійної якості – будь-який їхній крок, спрямований на те, щоб ухопити успіх за хвіст, цими днями увінчається успіхом. Наприклад, можна – і потрібно – презентувати новий проєкт, навіть якщо його розробка поки що перебуває на рівні ідеї.

Лев

Левам зірки рекомендують ризикувати у питаннях особистих – точніше у стосунках, які ще вчора здавалися недосяжними. Можливо, їм не варто чекати, поки людина, до якої вони відчувають симпатію, вирішить зізнатися їм у почуттях, а самим зробити крок назустріч.

Скорпіон

Скорпіонам щаститиме у всіх справах щодо фінансового боку життя. Гроші, вкладені в якийсь захід, досить швидко принесуть солідні дивіденди, а речі, придбані в цей час, виявляться надзвичайно якісними і будуть служити довго, без ламань і ремонтів.

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