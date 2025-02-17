Три знака, которым в эти дни можно рисковать 

20-й лунный день, который будет длиться двое календарных суток, благоприятен для начинаний любой сложности, включая те, которые в иное время можно было счесть чересчур рискованными, а потому нежелательными. Впрочем, совсем уже безрассудных действий необходимо избегать и сегодня – риск должен быть рассчитан и оправдан.

В эти дни, 17 и 18 февраля, действовать, рисковать разрешено всем знакам Зодиака, но для трех из них решительные действия с налетом авантюризма станут залогом настоящего успеха.

Близнецы

Близнецы могут позволить себе риск профессионального свойства – любой их шаг, направленный на то, чтобы ухватить удачу за хвост, в эти дни увенчается успехом. Например, можно – и нужно – презентовать новый проект, даже если его разработка пока еще находится на уровне идеи.

Лев

Львам звезды рекомендуют рисковать в вопросах личной – точнее, в отношениях, которые еще вчера казались недостижимыми. Возможно, им не стоит ждать, пока человек, к которому они чувствуют симпатию, решит признаться им в чувствах, а самим сделать шаг навстречу.

Скорпион

Скорпионам будет везти во всех делах, касающихся финансовой стороны жизни. Деньги, вложенные в какое-либо предприятие, довольно быстро принесут солидные дивиденды, а вещи, приобретенные в это время, окажутся на редкость качественными и будут служить долго, без поломок и ремонтов.

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