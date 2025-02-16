Якому знаку зодіаку пощастить 17–18 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 лютого?

20-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, сприятливий для професійних справ будь-якої складності, що робить його ідеальним для початку робочого тижня – все можна робити, як-то кажуть, з чистого аркуша. Щоправда, існує одна умова, якої бажано дотриматися: не варто братися до роботи спонтанно – до неї необхідно ретельно підготуватися, тоді успіх буде забезпечений. До того ж діяти потрібно рішуче – без розгойдування і зволікань.

Козоріг

Козорогам можна вирішувати проблеми особистого характеру – особливо якщо вони пов'язані з відсутністю взаєморозуміння з близькою людиною. Сьогодні можна говорити з нею на будь-які теми – вдасться порозумітися і вирішити наявні проблеми, якої б життєвої сфери вони не стосувалися. Головне – поставитися до слів і доводів співрозмовника без упередження та охоче розглянути їх, даючи іншій людині право на її власну думку.

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