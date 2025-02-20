Трюдо підтримав Зеленського та Україну: що він сказав

Він зазначив, що очікує зустрічі з європейськими партнерами, щоб обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава завжди підтримуватиме Україну. Слова політика прозвучали заявив на тлі загострення відносин між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Свою заяву Трюдо зробив у виступі, відео якого поширив у Мережі.

Зокрема, канадський прем’єр висловив підтримку українському президенту.

"Канада та наші союзники єдині у підтримці президента України Володимира Зеленського та в протистоянні президенту Росії Володимиру Путіну. Канада та наші союзники однозначні у своєму засудженні незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Путіна", – висловився Трюдо.

Він зазначив, що з нетерпінням очікує зустрічі з європейськими партнерами для обговорення того, як вони рішуче виступатимуть на захист України і захист правил, які "забезпечують безпеку для всіх нас".

Прем’єр Канади акцентував, що українці воюють і гинуть не лише заради захисту суверенітету та територіальної цілісності своєї держави.

"Вони також борються за збереження світового порядку, заснованого на правилах, який гарантує безпеку всім нам протягом майже 80 років. Цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів, щодо заборони вторгнень до сусідніх країн, які Росія свідомо порушила кілька років тому", – заявив Трюдо.

До слова, напередодні Трамп назвав Зеленського "диктатором", оскільки в Україні через воєнний стан не відбулися вибори. Ця заява викликала бурхливу реакцію світлових політиків.