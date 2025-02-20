Путін намагається "вичавити" з Трампа максимум поступок - ISW

Путін спеціально призначає переговірників після того, як це роблять Сполучені Штати.

Російський диктатор Путін намагається оптимізувати свої делегацію на переговорах з представниками США, щоб отримати максимум поступок від Сполучених Штатів.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї переговорної делегації, ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін призначить переговірника після того, як це зроблять Сполучені Штати.

Російське видання "Медуза" повідомило, що першими склад делегації для переговорів у Саудівській Аравія оголосили американці і вже після цього Путін "підібрав відповідних переговірників".

Російські опозиційні видання повідомляють, що Кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центрального банку Росії в США на суму близько 6 мільярдів доларів.

Крім того, російська делегація на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб Сполучені Штати погодилися на те, що обидві країни повністю відновлять роботу своїх дипломатичних місій, а також на поверненні російського дипломатичного майна в США, яке раніше було конфісковане американською владою за звинуваченнями у його використанні в розвідувальних цілях.

Держсекретар Рубіо після переговорів заявив, що сторони домовилися відновити "функціональність (своїх – ред.) відповідних місій у Вашингтоні та Москві".

"Схоже, Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною. Прийняття Сполученими Штатами цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких російських поступок щодо України натомість – дасть Сполученим Штатам важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети – досягнення тривалого і міцного миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні", - йдеться у звіті.

Експерти нагадали, що Рубіо підтвердив незмінну позицію Трампа про те, що війна в Україні має завершитися "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін". Також Рубіо заявив, що для встановлення миру "всі сторони повинні піти на поступки".

На питання журналістів про те, чи хоче Росія досягти миру, Рубіо відповів, що Москва, схоже, готова "розпочати серйозний процес для визначення" механізму припинення війни, але результат буде залежати від готовності кожної сторони у війні "погодитися з певними речами".

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що наразі триває робота над досягненням мирної угоди між РФ та Україною.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого.

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