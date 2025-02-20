Путин пытается "выжать" из Трампа максимум уступок — ISW

Путин специально назначает переговорщиков после того, как это делают Соединенные Штаты.

Российский диктатор Путин пытается оптимизировать свою делегацию на переговорах с представителями США, чтобы получить максимум уступок от Соединенных Штатов.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

"Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которые Соединенные Штаты выбирают для своей переговорной делегации, вероятно, пытаясь получить максимум уступок от Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что Путин назначит переговорщика после того, как это сделают Соединенные Штаты.

Российское издание "Медуза" сообщило, что первым состав делегации для переговоров в Саудовской Аравии объявили американци и уже после этого Путин "подобрал соответствующих переговорщиков".

Российские оппозиционные издания сообщают, что Кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму около 6 миллиардов долларов.

Кроме того, российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты согласились на то, что обе страны полностью возобновят работу своих дипломатических миссий, а также на возвращении российского дипломатического имущества в США, которое ранее было конфисковано американскими властями по обвинению в его использовании.

Госсекретарь Рубио после переговоров заявил, что стороны договорились восстановить "функциональность (своих – ред.) соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве".

"Похоже, Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной. Принятие Соединенными Штатами этих экономических и дипломатических условий – без требования каких-либо российских уступок в отношении Украины – даст Соединенным Штатам рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели – достижения длительного и крепкого мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине", - говорится в отчете.

Эксперты напомнили, что Рубио подтвердил неизменную позицию Трампа о том, что война в Украине должна завершиться "справедливой, долговременной, устойчивой и приемлемой для всех привлеченных сторон". Также Рубио заявил, что для установления мира "все стороны должны пойти на уступки".

На вопрос журналистов о том, хочет Россия достичь мира, Рубио ответил, что Москва, похоже, готова "начать серьезный процесс для определения" механизма прекращения войны, но результат будет зависеть от готовности каждой стороны в войне "согласиться с определенными вещами".

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что в настоящее время продолжается работа по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной.

Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

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