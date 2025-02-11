В Италии пытались возродить мафию "Коза ностра": арестовано 183 человека

Во вторник, 11 февраля, в столице Сицилии Палермо были арестованы 183 человека во время крупной операции итальянских сил безопасности, которая пресекла попытку возобновить деятельность местной мафии "Коза ностра". В мегаоперации участвовало 1200 полицейских.

Об этом сообщает Palermo Today.

Задержанных обвиняют в создании преступной организации мафиозного типа, покушениях на убийство, вымогательстве с использованием мафиозных методов, торговле наркотиками, использовании и хранении оружия и незаконных азартных играх.

Расследование выявило новую попытку возобновить управление "Коза нострой" в Палермо и все более тесные союзы сицилийской мафии с "Ндрангетой", мафией из Калабрии.

Обыски обнаружили наличие зашифрованных мобильных телефонов в тюрьмах, где благодаря сложнейшим устройствам боссы мафии за решеткой могли общаться с внешним миром и даже организовывать сходки с помощью видеосвязи.

Благодаря мобильным телефонам "крестным отцам" удалось создать настоящие групповые "чаты" с другими гангстерами, одни на свободе, другие в тюрьме, чтобы долго обсуждать свой бизнес.

"Коза ностра продолжает распространять свой шарм в определенных средах, таких как пригород, где у молодых людей мало альтернатив в жизни и они отождествляют себя с теневой властью, которой демонстрирует себя мафия", — сказал прокурор Палермо Маурицио де Люсия на пресс-конференции об операции.

При этом прокурор отметил, что "Коза ностра" активна и присутствует на территории и общается с помощью инновационных инструментов и технологий. Он подтвердил, что организация хочет восстановить себя в Палермо, но это не удается, хотя боссы не отказались от давней мечты. В то же время расследования показывают, что "сотни людей активно участвуют в преступной организации, которая ведет бизнес и пытается восстановить свою силу".

Премьер-министр Джорджия Мэлони поздравила операцию и подчеркнула, что сейчас "организованная преступность находится в узде".

"Об этом четко говорят перехват [разговоров мафиози]. "Италия стала для нас препятствием, мы должны пойти", — признает один из задержанных. Четкий знак [того, что] организованная преступность в узде, борьба с мафией не прекращается", — заверила глава итальянского правительства.

Напомним, в декабре 2024 года итальянская полиция арестовала монахиню Анну Донелли в рамках расследования против мафии Ндрангета в северном городе Брешия.

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