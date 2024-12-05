Известную монахиню обвиняют в связях с мафией

Следователи подозревают, что она была посредницей между преступной группировкой и заключенными преступниками.

Итальянская полиция арестовала монахиню Анну Донелли в рамках расследования против мафии "Ндрангета" в северном городе Брешия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с делом.

57-летняя монахиня известна своим служением в бедных районах Милана, в феврале этого года она стала одной из лауреаток "Золотого Панеттоне" – ежегодной миланской общественной награды.

Сестра Анна Донелли выполняла благотворительные миссии в миланской тюрьме Сан-Витторе. Как подозревают следователи, при этом она стала посредницей между мафией и заключенными членами преступной группировки.

В пресс-релизе полиции сообщается об аресте 25 человек, среди которых двое местных политиков, и изъятии 1,8 миллиона евро во время операции.

Подозреваемые обвиняются в различных преступлениях, включая принадлежность к мафии. Им инкриминируют подкуп избирателей, незаконное хранение оружия, отмывание денег, ростовщичество, торговлю наркотиками и фальшивое выставление счетов.

Предполагаемая банда была связана с выпиской счетов-фактур на сумму 12 миллионов евро за несуществующие транзакции, что позволило предпринимателям-соучастникам занизить свои доходы и уклониться от уплаты налогов в обмен на комиссию, уплаченную мафиозе.

Преступная группировка "Ндрангета" образовалась в бедном южном регионе Калабрия, а со временем превратилась в мощнейшую мафиозную организацию Италии и распространила свое влияние по всей Европе и остальному миру, проникнув в так называемую "беловоротничковую" преступность.

В начале ноября в Италии арестовали около 60 человек во время полицейского рейда против мафии "Ндрангета".

Напомним, в прошлом 2023 году в итальянском городе Ламеция-Терме приговорили более 207 членов мафии "Ндрангета" в общей сложности к 2 200 годам заключения. Этот судебный процесс стал самым большим в стране за последние 30 лет.

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