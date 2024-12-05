Відому монахиню звинувачують у зв’язках з мафією

Слідчі підозрюють, що вона була посередницею між злочинними угрупованням і ув'язненими злочинцями.

Італійська поліція заарештувала монахиню Анну Донеллі у рамках розслідування проти мафії “Ндрангета” в північному місті Брешія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які безпосередньо знайомі зі справою.

57-річна монахиня відома своїм служінням у бідних районах Мілана, у лютому цього року вона стала однією з лауреаток "Золотого Панеттоне" - щорічної міланської громадської нагороди.

Сестра Анна Донеллі виконувала благодійні місії у міланській в'язниці Сан-Вітторе. Як підозрюють слідчі, вона при цьому стала посередницею між мафією і ув'язненими членами злочинного угруповання.

У пресрелізі поліції повідомляється про арешт 25 осіб, серед яких двоє місцевих політиків, та вилучення 1,8 мільйона євро під час операції.

Підозрюваних звинувачуються в різних злочинах, включно з належністю до мафії. Їм інкримінують підкуп виборців, незаконне зберігання зброї, відмивання грошей, лихварство, торгівлю наркотиками та фальшиве виставлення рахунків.

Передбачувана банда була пов'язана з випискою рахунків-фактур на суму 12 мільйонів євро за неіснуючі транзакції, що дозволило підприємцям-співучасникам занизити свої доходи та ухилитися від сплати податків в обмін на комісію, сплачену мафіозі.

Злочинне угруповання “Ндрангета” утворилося у бідному південному регіоні Калабрія, а з часом перетворилося на найпотужнішу мафіозну організацію Італії та поширила свій вплив по всій Європі та решті світу, проникнувши в так звану "білокомірцеву" злочинність.

На початку листопада в Італії заарештували близько 60 людей під час поліцейського рейду проти мафії "Ндрангета".

Нагадаємо, минулого 2023 року в італійському місті Ламеція-Терме засудили понад 207 членів мафії "Ндрангета" загалом до 2 200 років увʼязнення. Цей судовий процес став найбільшим у країні за останні 30 років.

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