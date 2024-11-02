Пенсіонерка випадково викинула на смітник 50 тисяч євро: що сталося

Жінка зашила готівку у матраці, тому що боїться злодіїв та не довіряє банківським установам.

В італійському місті Монтебеллуні, що на півночі країни, 80-річна жінка викинула старий матрац, забувши, що заховала у ньому 50 тисяч євро.

Про цей випадок повідомляє видання The Mirror.

Свого часу пенсіонерка розрізала матрац і зашила у ньому готівку, тому що вона боїться злодіїв та не довіряє банківським установам.

Забувши про цю схованку, вона викинула старенький матрац. Коли ж усвідомила свою помилку, то була у відчаї.

Жінка зателефонувала у поліцію з благаннями про допомогу.

Поліцейські та представники місцевої влади з розумінням поставилися до ситуації і влаштували пошуки дорогоцінного матраца. На диво, він досить швидко знайшовся на звалищі. Ба більше, усі гроші були на місці.

“Жінка була в захваті від радості. Вона виглядала на десять років молодшою, коли дізналася про це”, - прокоментували знахідку у поліції.

Нагадаємо, чоловік зі штату Флорида, який загубив свій перстень випускника Військово-морської академії США на полі для гольфу в Пенсильванії, через 54 роки знайшов його.

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