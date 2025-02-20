Між Африкою та Європою виявили наркотунель – фото

Виявлено транснаціональний тунель наркотрафіку, що з'єднував Іспанію з Марокко для переправлення наркотиків.

Про це повідомляє Daily Star.

Тунель був виявлений під час обшуку складів в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки. На складі, розташованому в промисловій зоні Ель Тарахал, було знайдено 12-метрову шахту, що веде до тунелю, який "веде до кордону" з Марокко.

У заяві поліції тунель був описаний наступним чином: "Вузька конструкція, підперта деревом, яка могла бути використана для транспортування наркотиків через кордон між Марокко та Іспанією".

На фотографіях із промислової зони видно, що підземна шахта була прихована під металевою плитою зі сходами, які ведуть донизу в темряву.

Наркотунель між Африкою та Європою / Фото: Pen News

На інших світлинах видно машину для закачування повітря в тунель, а також відра з розкопаним щебнем.

Наркотунель між Африкою та Європою / Фото: Pen News

Іспанська влада підтвердила, що виявлення цього тунелю вже призвело до 14 арештів. Двоє із заарештованих були членами одного з двох національних правоохоронних органів Іспанії – Цивільної гвардії.

Наркотунель між Африкою та Європою / Фото: Pen News

Місцева газета El Faro de Ceuta стверджує, що тунель використовувався для контрабанди наркотиків до анклаву. На іспанській території контрабанду перевантажували у вантажівки, що прямували до материкової Іспанії. Виявлення тунелю відбулося після вилучення трьох вантажівок, що перевозили понад 6 000 кг гашишу – різновиду марихуани – під фальш-дном.

Наркотунель між Африкою та Європою / Фото: Pen News

Нещодавно було виявлено декількох дітей, які займалися контрабандою гашишу. Минулого тижня троє людей, двоє з яких неповнолітні, були заарештовані з цеглинами гашишу, прив'язаними до їхніх тіл. На початку цього місяця у трьох дітей, які подорожували з матір'ю, було виявлено загалом 569 пакетиків наркотиків.

Африканський індекс організованої злочинності називає Сеуту "пропускним пунктом" для наркоторгівлі в Марокко.

Про характер наркоторгівлі між Марокко та Іспанією в ньому сказано: "Сухопутні та морські кордони є досить проникними, що призводить до значного наркотрафіку та нелегальних міграційних потоків у пунктах перетину кордону, таких як анклав Сеута".

Нагадаємо, в Італії намагалися відродити мафію "Коза ностра". Завдяки мобільним телефонам "хрещеним батькам" вдалося створити справжні групові "чати" з іншими гангстерами.

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