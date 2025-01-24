Наркодилер відправляв наркотики поштою по всій Україні: подробиці

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські Одещини викрили 27-річного жителя Білгород-Дністровського району, який посилками відправляв наркотики та психотропи по Україні.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Чоловік ховав "товар" серед побутових речей, таких як солодощі та світильники, і знаходив клієнтів через месенджери. Протягом двох тижнів правоохоронці задокументували 30 фактів збуту. Поліція вилучила наркотичні засоби та психотропи, серед яких 4-ММС, амфетамін і канабіс. Чоловіку повідомлено про підозру і йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

"Крім того, була встановлена причетність фігуранта до аналогічної протиправної діяльності на Київщині. Після затримання чоловік отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України від столичних поліцейських", — йдеться в повідомленні.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство триває, правоохоронці продовжують розслідування, встановлюючи джерела надходження наркотиків та можливих спільників фігуранта.

Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень.

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