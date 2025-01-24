Часниковий крем-суп: рецепт пікантної страви, яка зігріває

Коли за вікном холодно, а настрій вимагає затишку, немає нічого кращого, ніж теплий крем-суп. І якщо ви хочете здивувати своїх близьких або просто потішити себе чимось особливим, часниковий крем-суп — саме те, що потрібно.

Про рецепт із мінімумом інгредієнтів, але максимумом смаку, розповіли на сторінці alfiecooks. Цей суп може стане вашим фаворитом. А додавання шніт-цибулі зробить його справжньою кулінарною насолодою.

Цей суп — ідеальне поєднання ніжності та аромату. Головний інгредієнт, часник, набуває м’якого солодкуватого смаку після запікання, це додає страві особливого шарму. Крім того, кремова текстура та аромат трав створюють справжню магію на вашому столі. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти Часник 2 головки Цибуля 1 шт. Картопля 1 шт. Свіжий чебрець 15 г Овочевий бульйон 750 мл Вершки 250 мл Свіжа цибуля Вершкове масло 1 ст. л Сіль Перець Оливкова олія

Приготування

Відріжте верхівки двох головок часнику, злегка приправте їх сіллю, перцем і змастіть оливковою олією. Загорніть у фольгу та запікайте у духовці за температури 180°C протягом 30–40 хв. Часник повинен стати золотистим і м’яким. Наріжте кубиками велику цибулину та картоплину. Листочки чебрецю обережно відділіть від стебел. У каструлі нагрійте невелику кількість оливкової олії та розтопіть 1 ст. л вершкового масла. На середньому вогні обсмажте цибулю та картоплю з дрібкою солі, поки вони не стануть м’якими. Видавіть із запечених головок часнику м'якуш і додайте його у каструлю разом із чебрецем. Ретельно перемішайте. Залийте овочі овочевим бульйоном. Залиште на повільному вогні ще на 10 хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Перекладіть суп у блендер і збивайте до кремової консистенції. Поступово додавайте вершки, щоб отримати ніжну текстуру. Якщо суп вийде занадто густим, додайте ще трохи бульйону.

Для подачі дрібно наріжте шніт-цибулю. Розлийте суп по тарілках і прикрасьте його кількома краплями вершків, олією чилі та свіжою зеленою цибулею. Подавайте разом із гарячими тостами, злегка змащеними вершковим маслом.

Поради:

Якщо хочете експериментувати, спробуйте додати до рецепта трохи тертого пармезану чи замінити чебрець розмарином для іншого відтінку смаку.

Часниковий крем-суп — це не просто їжа, а справжній ритуал затишку та тепла. Спробуйте приготувати його для себе чи своєї родини і ви не зможете не закохатися в його смак.

Смачного!

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