"Местами смешно": в ГУР прокомментировали провокации России в Европе

Иногда российские провокации становятся слишком очевидными и даже смешными.

Спецслужбы России активно дестабилизируют ситуацию в Украине, странах ее партнеров и среди своих союзников. Вражеские спецслужбы выполняют разные задачи, когда это им выгодно.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал "24 каналу".

Напомним, 24 февраля французские СМИ сообщили о взрыве у российского консульства в Марселе. В сад перед зданием неизвестные бросили два коктейля Молотова.

Юсов отметил, что россияне активно дестабилизируют ситуацию не только в Украине, но и в странах ее партнеров, а иногда даже у своих союзников. Когда это выгодно кремлевскому режиму, его спецслужбы могут выполнять различные задачи.

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"Однако в последнее время выходит слишком прямолинейно и даже местами смешно", — отметил представитель украинской разведки.

В качестве примера он привел заявления России о выдуманной опасности со стороны украинских спецслужб на территории Евросоюза, после которых на вражеских объектах случаются "странные" события.

"На каком-то воре не просто горит, а ярко пылает шапка, или будьоновка в этом случае", – выразился Юсов.

Он уверен, что европейские спецслужбы проведут профессиональное расследование и скоро станут известны все детали.

Напомним, накануне российская Служба внешней разведки утверждала о якобы планах Украины по серии терактов против диппредставительств РФ в разных странах Европы. Однако в ГУР назвали это очередным фейком, направленным на дискредитацию Украины.