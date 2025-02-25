Рубио рассказал, что может стать решающим в переговорах о конце войны

По его словам, президент Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению боевых действий, поскольку "погибло слишком много людей".

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что предстоящие переговоры между Вашингтоном и Москвой должны быть направлены на определение того, на какие шаги готова пойти Россия для завершения войны в Украине. При этом, по его словам, аналогичный вопрос следует задать и официальному Киеву.

В интервью Breitbart News Рубио отметил, что администрация США стремится добиться мирного урегулирования, а потому избегала поддержки "антагонистических" резолюций в ООН, направленных против РФ.

"Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии – предотвращению и прекращению войн и конфликтов", – сказал Рубио, объясняя позицию США по голосованию в Генассамблее ООН.

По его словам, президент Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению боевых действий, поскольку "погибло слишком много людей".

Переговоры с Россией и позиция Украины

Рубио отметил, что США ведут переговоры с российской стороной, в частности, на прошлой неделе американская делегация встречалась с представителями Кремля, чтобы выяснить, действительно ли Москва заинтересована в прекращении войны.

"Мы спросили: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?". Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Некоторые европейские партнеры считают, что Путин не хочет останавливать войну. В то же время россияне заявили, что они готовы к этому, но при определенных условиях", – сообщил госсекретарь США.

При этом он не уточнил, какие требования выдвигает Москва.

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Рубио подчеркнул, что Украина также должна ответить на этот вопрос: "Вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это".

Глава Госдепа в очередной раз назвал Трампа "президентом мира", отметив, что война может завершиться уже через несколько недель, если стороны сядут за стол переговоров.

Рубио также подчеркнул, что США планируют новую встречу с представителями России, где стороны должны четко определить, какие условия необходимы для прекращения войны.

"Следующий шаг – встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать определять, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну", – подытожил Рубио.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир не может означать капитуляцию Украины.