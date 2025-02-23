Покушения на Зеленского и Буданова: глава СБУ сообщил подробности

Служба безопасности Украины за три года полномасштабного вторжения России разоблачила 102 агентурных сети российских спецслужб. Среди них были те, кто готовил покушения на ликвидацию верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского и главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025".

По его словам, покушение на Буданова должно было состояться в прошлом году в канун инаугурации российского президента Путина.

“Управляли этим всем из Лубянки [штаб-квартиры ФСБ в Москве, расположенной на улице Большая Лубянка] напрямую. А исполнителями были чиновники Управления государственной охраны. То есть это те, кто должен был отвечать за охрану первых лиц, но враг в свое время проник и сумел их завербовать. Они вынашивали свое преступное намерение и были нами задержаны уже на стадии завершенного покушения”, — рассказал подробности Василий Малюк.

Как отметил глава СБУ, реакцией Путина на этот провал стало увольнение главы пятой службы ФСБ генерал-лейтенанта Беседы, который был одним из ближайших друзей хозяина Кремля.

"У нас в материалах в копилке доказательств официально под постановление суда задокументированы кураторы Украины от ФСБ — Перлин, я называю его фамилию, и весь его отдел, которые прямо ставили задачу, платили за это деньги, но деньги в действительности они платили нам, под контроль за совершением преступления, и мы это все собрали", — рассказал он.

Глава СБУ сообщил, что отомстить за неудачу с покушениями на высокопоставленных чиновников, среди которых был и сам Василий Малюк, российская спецслужба решила организацией теракта в одном из строительных гипермаркетов Киева. Здесь планировали взорвать взрывные устройства в отделении с легковоспламеняющимися смесями — в час пик, после 18 часов.

В этом случае Служба безопасности также сработала на опережение, разоблачив организатора — чиновника ГРУ Генштаба РФ.

Напомним, ранее СБУ предупредила о росте количества информационно-психологических спецопераций со стороны российских спецслужб, которыми оккупанты пытаются расколоть общество и искусственно распространить протестные настроения.

Читайте также: