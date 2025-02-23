Замахи на Зеленського і Буданова: голова СБУ повідомив подробиці

Служба безпеки України за три роки повномасштабного вторгнення Росії викрила 102 агентурні мережі російських спецслужб. Серед них були ті, які готували замахи на ліквідацію верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського та очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025".

За його словами, замах на Буданова мав відбутися минулого року в переддень інавгурації російського президента Путіна.

“Керували цим всім з Луб’янки [штаб-квартири ФСБ у Москві, розташованої на вулиці Велика Луб’янка] безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони. Тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати. Вони виношували свій злочинний намір і були нами затримані уже на стадії завершеного замаху”, - розповів подробиці Василь Малюк.

Як зазначив голова СБУ, реакцією Путіна на цей провал стало звільнення очільника п’ятої служби ФСБ генерал-лейтенанта Бесєди, який був одним із найближчих друзів господаря Кремля.

“У нас в матеріалах у скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду задокументовані куратори України від ФСБ - Пєрлін, я називаю його прізвище, і весь його відділ, які прямо ставили завдання, платили за це гроші, але гроші в дійсності вони платили нам, під контроль за вчинення злочину, і ми це все зібрали”, - розповів Малюк.

Голова СБУ повідомив, що помститися за невдачу із замахами на високопосадовців, серед яких був і сам Василь Малюк, російська спецслужба вирішила організацією теракту в одному з будівельних гіпермаркетів Києва. Тут планували підірвати вибухові пристрої у відділенні з легкозаймистими сумішами — у час пік, після 18 години.

У цьому випадку Служба безпеки також спрацювала на випередження, викривши організатора — посадовця ГРУ Генштабу РФ.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про зростання кількості інформаційно-психологічних спецоперацій з боку російських спецслужб, якими окупанти намагаються розколоти суспільство та штучно поширити протестні настрої.

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