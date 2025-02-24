Взрыв прогремел у консульства России в Марселе

По данным местных СМИ, на территорию учреждения бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Возле российского консульства в Марселе прогремел взрыв 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, в понедельник у российского консульства в портовом городе Марсель на юге Франции раздался взрыв, на месте работали пожарные.

Французская полиция не смогла сразу подтвердить сообщение.

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает телеканал BFMTV, предположительно, на территорию учреждения бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Рядом с местом инцидента обнаружили угнанный автомобиль, сообщил корреспондент Valeurs Actuelles.

Напомним, 19 февраля Служба внешней разведки РФ утверждала, что Украина якобы может провести серию терактов против российских диппредставительств в разных странах Европы, чтобы сорвать переговорный процесс. ГУР Минобороны Украины расценило это как очередной фейк, направленный на дискредитацию Киева.