В США на авиабазе произошла стрельба: есть погибший и раненый

Военные уверяют, что это был не теракт.

В США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой погиб один военный, а еще один получил ранения.

Об этом информирует Associated Press.

В сообщении указывается, что стрельба произошла примерно в 2 часа ночи у одного из входов на базу. В результате стрельбы один военный погиб на месте. Еще один был доставлен в больницу с ранением руки.

Спикер ВВС США отказался называть имена погибшего и раненого домашнего, а также предоставить детали происшествия.

"Расследованием инцидента занимается Управление специальных расследований ВВС США. Полиция Альбукерке не разыскивает никаких подозреваемых, что подтвердил представитель местной полиции Гилберт Галлегос", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Швеции назвали имя мужчины, устроившего стрельбу в школе.

Мы ранее информировали, что в Иране рядом со зданием Верховного суда устроили стрельбу.

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