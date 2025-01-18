Рядом со зданием Верховного Суда устроили стрельбу: убиты два судьи

Нападающий не был связан с судебными делами, после преступления он покончил с собой.

В столице Ирана, Тегеране, нападающий открыл огонь возле здания Верховного суда, в результате чего погибли по меньшей мере двое судей.

Об этом сообщило агентство IRNA

Стало известно, что во время стрельбы, произошедшей в субботу на оживленной площади Тегерана, двое судей были убиты, а третий получил ранения.

Прессслужба судебной власти сообщила, что погибшими являются Ходжатолеслам Али Разини, глава 39-го отделения Верховного суда, и Ходжатолеслам Мохаммад Мокисе, глава 53-го отделения.

"Сегодня утром вооруженный злоумышленник в Верховном суде совершил заранее спланированное убийство двух мужественных судей, имевших многолетний опыт борьбы с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом", — говорится в заявлении.

Сообщается, что злоумышленник, совершивший нападение возле Верховного суда, не был связан с судебными делами или клиентами этого суда. После теракта он покончил с собой. Начато расследование по поиску организаторов этого преступления.

Напомним, в Тегеране произошла атака на правительственные здания. В городе и западе страны звучала воздушная тревога.

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