Лучший биатлонист мира объявил о завершении карьеры

Выдающийся норвежский биатлонист Йоганнес Бьо объявил, что завершит профессиональную карьеру по итогам сезона-2024/25.

Об этом 31-летний спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Норвежец планировал выступить на зимних Олимпийских играх-2026, но принял решение раньше отправиться на спортивную пенсию, поскольку хочет больше времени проводить со своей семьей.

"В течение 13 лет я был частью лучшей национальной сборной мира, за мной стояли лучшие спонсоры мира. Последние шесть сезонов я сочетал топовый спорт с семейной жизнью. Это было замечательно, но также сложно. Теперь я знаю, что пора поставить семью на первое место.

Я собирался выступать еще год, однако олимпийская подготовка требует еще большего, в том числе и от людей вокруг меня. Я все еще люблю соревноваться, но сейчас соревновательных дней немного по сравнению с другими.

Давайте насладимся последними стартами вместе, прежде чем мы громко финишируем в Холменколлене 20-23 марта", – подытожил Бьо.

Йоханнес является пятикратным обладателем Большого хрустального глобуса, в том числе и действующим. Он выигрывал главный трофей биатлонного сезона в 2019, 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Также Бьо – пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира.

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