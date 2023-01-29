В центре Тегерана раздались взрывы – соцсети

Беспокойная ночь продолжается в Иране.
В социальных сетях появилось видео взрывов в центре Тегерана.
Об этом пишет Al Arabiya.
ناشطون إيرانيون يتداولون مقاطع فيديو لانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران— العربية (@AlArabiya) January 29, 2023
#العربية pic.twitter.com/97YgfIcAWV
Согласно сообщениям в социальных сетях, произошла атака на правительственные постройки в столице Ирана. Раздаются мощные взрывы. В Тегеране слышны взрывы и крики. Воздушная тревога раздается в столице Ирана, - утверждают очевидцы.
На западе страны раздается воздушная тревога.
Пока официальных сообщений о ситуации в Иране нет.
Напомним, что ранее в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны.
Также в Иране горит нефтеперерабатывающий завод.
Читайте также: