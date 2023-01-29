В центре Тегерана раздались взрывы – соцсети

В социальных сетях появилось видео взрывов в центре Тегерана.

Об этом пишет Al Arabiya.

ناشطون إيرانيون يتداولون مقاطع فيديو لانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران

#العربية pic.twitter.com/97YgfIcAWV — العربية (@AlArabiya) January 29, 2023

Согласно сообщениям в социальных сетях, произошла атака на правительственные постройки в столице Ирана. Раздаются мощные взрывы. В Тегеране слышны взрывы и крики. Воздушная тревога раздается в столице Ирана, - утверждают очевидцы.

На западе страны раздается воздушная тревога.

Пока официальных сообщений о ситуации в Иране нет.

Напомним, что ранее в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны.

Также в Иране горит нефтеперерабатывающий завод.

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