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В центре Тегерана раздались взрывы – соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6598
Время на прочтение
1 мин
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В центре Тегерана раздались взрывы – соцсети

Фото: ТСН.ua

Беспокойная ночь продолжается в Иране.

В социальных сетях появилось видео взрывов в центре Тегерана.

Об этом пишет Al Arabiya.

Согласно сообщениям в социальных сетях, произошла атака на правительственные постройки в столице Ирана. Раздаются мощные взрывы. В Тегеране слышны взрывы и крики. Воздушная тревога раздается в столице Ирана, - утверждают очевидцы.

На западе страны раздается воздушная тревога.

Пока официальных сообщений о ситуации в Иране нет.

Напомним, что ранее в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны.

Также в Иране горит нефтеперерабатывающий завод.

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Дата публикации
Просмотры
6598
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