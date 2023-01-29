У центрі Тегерану пролунали вибухи - соцмережі

Неспокійна ніч триває в Ірані.
У соціальних мережах з'явилося відео вибухів у центрі Тегерану.
Про це пише Al Arabiya.
ناشطون إيرانيون يتداولون مقاطع فيديو لانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران— العربية (@AlArabiya) January 29, 2023
#العربية pic.twitter.com/97YgfIcAWV
Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, відбулася атака на урядові будівлі у столиці Ірану. Лунають потужні вибухи. У Тегерані чути вибухи та крики. Повітряна тривога лунає у столиці Ірану, - стверджують очевидці.
На заході країни лунає повітряна тривога.
Наразі офіційних повідомлень про ситуацію в Ірані немає.
Нагадаємо, що раніше в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни.
Також в Ірані палає нафтопереробний завод.
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