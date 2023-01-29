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У центрі Тегерану пролунали вибухи - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3270
Час на прочитання
1 хв
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У центрі Тегерану пролунали вибухи - соцмережі

Фото: ТСН.ua

Неспокійна ніч триває в Ірані.

У соціальних мережах з'явилося відео вибухів у центрі Тегерану. 

Про це пише Al Arabiya. 

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, відбулася атака на урядові будівлі у столиці Ірану. Лунають потужні вибухи. У Тегерані чути вибухи та крики. Повітряна тривога лунає у столиці Ірану, - стверджують очевидці. 

На заході країни лунає повітряна тривога. 

Наразі офіційних повідомлень про ситуацію в Ірані немає.

Нагадаємо, що раніше в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни

Також в Ірані палає нафтопереробний завод

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Дата публікації
Перегляди
3270
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