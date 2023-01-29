У центрі Тегерану пролунали вибухи - соцмережі

У соціальних мережах з'явилося відео вибухів у центрі Тегерану.

Про це пише Al Arabiya.

ناشطون إيرانيون يتداولون مقاطع فيديو لانفجارات في العاصمة الإيرانية طهران

#العربية pic.twitter.com/97YgfIcAWV — العربية (@AlArabiya) January 29, 2023

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, відбулася атака на урядові будівлі у столиці Ірану. Лунають потужні вибухи. У Тегерані чути вибухи та крики. Повітряна тривога лунає у столиці Ірану, - стверджують очевидці.

На заході країни лунає повітряна тривога.

Наразі офіційних повідомлень про ситуацію в Ірані немає.

Нагадаємо, що раніше в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни.

Також в Ірані палає нафтопереробний завод.

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