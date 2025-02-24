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На войне погиб актер родом из Донецкой области Алексей Самойленко

На войне погиб актер родом из Донецкой области Алексей Самойленко

Алексей Самойленко/Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

Защитник с первых дней российского вторжения воевал против оккупантов.

Украинский актер родом из Донецкой области Алексей Самойленко погиб на войне.

Трагическое известие сообщила его подруга в своем Instagram Екатерина Григоренко. Жизнь защитника оборвалась 19 февраля. Он служил на фронте с самого начала полномасштабного вторжения. Как написала Григоренко, Самойленко был родом из Донецкой области и знал, за что воевал. Также она вспомнила, каким военный был при жизни. По словам Григоренко, актер был по-настоящему искренним, никогда не жаловался, не говорил лишнего и был с невероятно добрым сердцем.

Алексей Самойленко и Екатерина Григоренко/Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko / ©
Алексей Самойленко и Екатерина Григоренко/Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

"19 февраля на войне погиб один из ближайших друзей Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу осознать. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя. Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области, и там похоронены его предки. А еще он был необыкновенно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", – написала Григоренко.

Прощание с защитником состоится в среду, 26 февраля, в 10:30 на Берковецком кладбище на Аллее Героев.

Алексей Самойленко/Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko / ©
Алексей Самойленко/Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб кинопродюсер и военный Станислав Притула. Его жизнь трагически оборвалась 22 января.

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