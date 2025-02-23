Тамара Яценко призналась, почему с избранником у нее нет детей после 25 лет отношений

Звезда "Шоу Довгоносиків", народная артистка Украины Тамара Яценко рассказала подробности о длительных отношениях с избранником, актером Олегом Коваленко.

Возлюбленные вместе уже около 25 лет. Однако никогда не думали о браке. По словам Тамары, для нее штамп в паспорте – формальность. Для артистки более важны чувства к любимому человеку. Кроме того, звезда говорит, что для нее в приоритете всегда было любимое дело – спектакли в театре, а не свадьба.

"Когда была молодая, моего отца родственники часто спрашивали: "Как там Тамара? Замуж вышла или нет?" А отец отвечал: "Вышла!" "А кто избранник?" – спрашивали. Он отвечал: "У нее муж – театр". И это правда: вот так я видела свою жизнь. Искусство на первом месте, все остальное – второстепенное. Я никогда не была официально замужем. И меня это устраивает, штамп в паспорте – ну зачем? Как будто какой-то ярлычок прицепить – такая перспектива. Женщины почему-то очень цепляются за эту женитьбу. По-моему, это лишь формальность. Первого апреля исполнится 25 лет, как мы вместе", – объяснила Яценко в интервью oboz.ua.

Тамара Яценко и Олег Коваленко

Также у пары нет детей. Актриса призналась, что никогда об этом не имела разговора с возлюбленным. Тем не менее, ее это устраивает, потому что они оба выбрали карьеру, которой восхищаются.

"Он никогда не заводил со мной разговора о детях – вот абсолютно этого не было. До наших отношений он успел жениться и развестись. Это был юношеский брак – с одноклассницей. Они вместе прожили всего полгода. Когда поняли, что не пара, решили не морочить друг другу голову. Детей завести, разумеется, не успели", – призналась знаменитость.

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