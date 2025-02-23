Кабачки будете собирать ведрами: что посадить рядом, чтобы овощи хорошо родили

Опытные хозяева всегда сажают эти растения у кабачков, чтобы защитить их от болезней и вредителей и получить большой урожай.

Чтобы кабачки хорошо родили, рядом должны сидеть культуры, которые не будут затенять их и не будут конкурировать с ними за питательные вещества. А еще было бы хорошо, если бы "соседи" отпугивали вредителей. И таких культур достаточно много.

Что посадить у кабачков, чтобы получить наибольший урожай

Фасоль и горох. Бобовые растения выделяют в почву азот, который необходим для роста и развития растений. Поэтому можно смело сажать эти культуры рядом, чтобы кабачки росли крепкими и давали большой урожай. Чеснок будет отпугивать от кабачков тлю, которая не сносит его запах. Также эта культура улучшает почву, потому что обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. А благодаря своему аромату чеснок оказывает положительное влияние на вкусовые свойства кабачков. Редис также будет хорошим соседом для кабачков, потому что способствует аэрации почвы и отпугивает корневых червей, что положительно влияет на плодородие кабачков. Кукуруза затеняет кабачки от перегрева и сохраняет умеренную влажность почвы, тем самым способствуя более богатому урожаю. Подсолнечник привлекает пчел, поэтому станет хорошим партнером для кабачков. Также эта культура привлекает мелких птиц, борющихся с насекомыми. Лаванда. Этот цветок также будет привлекать насекомых-опылителей, благодаря чему увеличится урожай овощей. Еще лаванда отпугивает вредителей – тлю и белокрылок, которые боятся ее запаха. Укроп. Этот сосед будет отпугивать от кабачков гусениц, откладывающих яйца на листьях. А во время цветения растение будет привлекать насекомых-опылителей, поэтому от такого соседа одна только польза. Чернобривцы отлично справятся с проблемой насекомых-вредителей, которые не сносят их запаха, поэтому не будут подлетать к грядке с кабачками. Настурция, огуречная трава и бурачок. Это растения-ловушки, которые привлекают вредителей – тлю и жуков, отвлекая их внимание от кабачков. К тому же, эти культуры привлекают других насекомых, уничтожающих тлю.

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